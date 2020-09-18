Родители нашли своего похищенного сына спустя 38 лет

В Китае пожилые родители воссоединились со своим сыном, похищенным у них 38 лет назад. Об этой истории сообщает Daily Mail.

Деревенская семья из провинции Шэньси на северо-западе Китая жила простой счастливой жизнью, пока 12 мая 1982 года не исчез двухлетний сын Цзинь Шуй. В ту ночь отец семейства Су Биндэ уехал навестить родственника. Он надеялся вернуться к ночи и не стал запирать дом, оставив там жену Хуан Жэньсю с сыном и дочерью. Ранним утром женщина с ужасом обнаружила, что спавший рядом Цзинь Шуй пропал. На поиски мальчика отправилась вся деревня, но его так и не нашли.

Отец начал ездить в другие города, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию о сыне. Ему приходилось путешествовать пешком, чтобы сэкономить на транспорте. У подавленной горем матери начались проблемы с психикой. Местная полиция начала расследование, но дело о похищении мальчика раскрыть так и не удалось.

Спустя 38 лет полиция уведомила 70-летних родителей, что их сын найден. Сделать это удалось, сравнив образцы ДНК в национальной базе данных. Ставший уже 40-летний мужчиной, Цзинь Шуй жил в тысяче километров от родителей вместе со своей женой и двумя детьми под именем Ли Гуолинь.

Проблема торговли людей остро стоит в китайском обществе. По оценкам, в стране ежегодно похищают или продают 70 тысяч детей разного возраста.