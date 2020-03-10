Похищенного и проданного ребенка нашли и вернули родителям спустя 15 лет

В китайской провинции Гуандун нашли подростка, который был похищен и продан 15 лет назад. Его вернули родным родителям, сообщает AsiaOne.

Шэнь Цуна похитили в начале 2005 года, когда ему было 11 месяцев. Злоумышленники ворвались в квартиру его родителей, связали сидевшую с ним мать и унесли мальчика. После этого родители Шэнь Цуна уволились с работы и несколько лет разыскивали пропавшего сына. Они побывали в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чжухае, Фошане, Чжуншане и других крупных городах Гуандуна, но так и не узнали о его судьбе.

В 2016 году полицейские задержали мужчину по фамилии Чжан, которого подозревали в причастности к похищению другого ребенка. Он сознался, что его банда крала детей и продавала их для усыновления. Среди их жертв был и Шэнь Цун. Чжан вспомнил, что продал младенца через посредницу за 13 тысяч юаней (около 155 тысяч рублей).

В январе 2020 года Шэнь Цуна нашли в городе Мэйчжоу в Гуандуне. Его приемный отец, заключавший сделку с похитителями, умер шесть лет назад. По сведениям полиции, приемные родители заботились о ребенке и дали ему хорошее образование. «Шэнь — здоровый и очень жизнерадостный мальчик. Любит играть в баскетбол», — рассказал заместитель директора районного бюро общественной безопасности Ли Гуанжи.

Полиция объявила вознаграждение за помощь в розыске посредницы, которая участвовала в продаже ребенка.

В 2018 году популярный гонконгский актер Джордан Чань признался, что много лет назад родители с его подачи отдали одного из его братьев на усыновление за деньги. Позднее он пытался его найти, но так и не смог.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!