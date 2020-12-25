Бездомный пес выпросил у незнакомцев еду и «расплакался»

В китайском городском округе Цзиньчжун, провинция Шаньси, уличная собака выпросила у незнакомцев еду и «расплакалась». На видео с животным обратила внимание газета Daily Star.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, ехала с друзьями в парк и заметила на улице бездомного пса. «Он начал плакать, когда мы дали ему еду, и я попыталась посадить его в нашу машину, но он сопротивлялся и выпрыгивал на улицу, — рассказала она. — Пес боялся, что мы заберем его, как те люди, что вылавливают беспризорных собак. Потому что именно так они и поступают: заманивают животное в минивэн едой, а потом увозят».

В среду, 23 декабря, китаянка вернулась к собаке, но ее уже там не было. «Я пыталась найти собаку, но так и не смогла, — отметила она. — Попозже я попытаю удачи и поговорю с дворниками».

Видео обрело популярность на местном портале Douyin, аналоге видеосервиса TikTok. Пользователи сети выразили надежду, что пес рано или поздно найдется. «У этой собаки такие искренние глаза. Пожалуйста, не обижайте ее», «Надеюсь, собаку не украдут!», «Кто-нибудь может приютить ее, пожалуйста!» — писали комментаторы.

Ранее хозяин слепого и глухого десятимесячного щенка показал, как научился будить ее так, чтобы она не пугалась, и растрогал пользователей сети. Многие комментаторы признались, что ролик заставил их плакать от умиления.