Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

В городе Бангкок, Таиланд, сообразительный пес притворяется больным, чтобы разжалобить прохожих. Об этом сообщает информационный портал AOL News.

Собака, которую местные жители прозвали Гае (Gae), волочит по земле левую заднюю лапу и имитирует перелом. Когда вокруг пса собирается толпа, он встает и уходит. «Эта старая собака живет возле моей работы уже несколько лет, — рассказывает Тавипорн Чонгплаполкулсэд (Thaweeporn Chongplapolkulsaid). — Она вечно проделывает этот трюк, чтобы обмануть прохожих».

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду. «Я подкармливаю ее рисом, но она все равно дурачит людей. Она очень умная», — отметила женщина. Она убеждена, что собака абсолютно здорова: «Мы проверяли ее ноги, с ними все в порядке. Если бы она заболела, я немедленно отвезла бы ее к ветеринарам».

В 2017 году стало известно о псе по кличке Салливан, который научился имитировать кашель и другие симптомы простуды, чтобы хозяева остались дома и ухаживали за ним. Обследование у ветеринара показало, что собака, заставлявшая владельцев несколько дней прогуливать работу, совершенно здорова.

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