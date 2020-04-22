Хозяин нежно разбудил глухую и слепую собаку на видео и довел зрителей до слез

Хозяин слепой и глухой 10-месячной собаки показал, как научился будить ее так, чтобы она не пугалась, и растрогал пользователей сети. На ролик обратил внимание сайт Bored Panda.

Эйден Майкл Манн (Aiden Michael Mann) завел австралийскую овчарку по кличке Плам («Слива») в июле 2019 года. Его коллеги пытались найти для нее хозяина, и, как только мужчина увидел ее, то сразу понял, что хочет забрать ее к себе. Несмотря на то что у Манна уже есть одна собака, ему долго пришлось искать подход к Плам из-за ее особенностей.

Хозяин очень переживал из-за того, что Плам каждый раз сильно пугалась, когда он будил ее. Собака резко вскакивала даже от легких прикосновений. Тогда Манн решил попробовать нежно дунуть на ее морду, и это сработало.

Мужчина записал на видео, как будит собаку. На ролике видно, что пес немного нервничает сразу после пробуждения, но, как только замечает хозяина, начинает ластиться к нему.

Манн выложил видео в Instagram и TikTok. Оно набрало больше 54 миллионов просмотров. Многие комментаторы признались, что ролик заставил их плакать от умиления.

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