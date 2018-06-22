Слепая кошка-работяга состарилась и вышла на пенсию

В Великобритании 18-летняя кошка по кличке Изабелла выходит на пенсию и ищет новых хозяев. Об этом сообщило издание Metro.

Слепая кошка много лет проработала на ресепшне Королевского общества защиты животных от жестокого обращения в графстве Кент. Теперь, по словам сотрудников центра, ей уже слишком сложно исполнять свою основную обязанность — встречать людей и животных. По человеческим меркам Изабелле уже 80 лет.

Зоозащитники переживают, что найти дом старой слепой кошке с высоким давлением будет сложно, так как большинство людей хочет завести котят с идеальным здоровьем, однако не оставляют надежду на успех. «Мы бы хотели, чтобы Изабелла нашла дом, где бы к ней относились по-особенному. Она любит, когда вокруг люди, сидеть на их коленях, и когда ее расчесывают», — рассказала сотрудница центра Эмили Мэйер (Emily Mayer).

Центр готов предоставить будущему владельцу все необходимые лекарства для Изабеллы. «Мы никогда не бросаем наших старичков: недавно мы пристроили 12-летнего кота с диабетом по кличке Гарри и двух 16-летних кошек — Хлою и Малибу. Может, они и старые, но они тоже могут дарить любовь», — убеждена Мэйер.

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