Пых или Дзен заменят ушедшую на покой ежиху-метеоролога Пуговку

Ушастая ежиха Пуговка, «штатный» метеоролог Екатеринбургского зоопарка, ушла на пенсию. Претендентами на освободившееся место стали еж Пых и енот Дзен. Об этом со ссылкой на пресс-службу зверинца сообщает интернет-портал E1.

«Пуговка уже возрастное животное, поэтому мы решили ее больше не тревожить и отправить на заслуженный отдых. В этот раз погоду на весну предскажут обыкновенный еж и енот. Чей прогноз окажется точнее, тот и станет главным предсказателем нашего зоопарка», — рассказал пресс-секретарь зверинца Игорь Пермяков.

По словам Пермякова, Пых будет предсказывать дважды, по той же схеме, что и Пуговка, — в разных углах поставят миски с его любимой едой (смесь творога, фарша и моркови). Над каждой будет табличка — в первый раз «ранняя весна» и «поздняя весна», во второй — «пасмурно» и «солнечно». Дзен будет вытаскивать из тазика разноцветные камни, у каждого из которых свое значение.

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Церемония предсказания весенней погоды в екатеринбургском зоопарке обычно проводится 2 февраля, в День сурка. Однако в 2017 году на эту дату выпал день памяти жертв катастрофы самолета Ту-154 под Сочи, поэтому праздник перенесли на день позже.

День сурка — традиционный праздник в США и Канаде. В этот день принято будить сурка и смотреть на его поведение — если он спокойно выходит из норы, весна будет ранней, если пугается своей тени и прячется обратно — зима продлится еще шесть недель. Происходит от средневековой языческой традиции.

Самый известный фестиваль, посвященный этому празднику, проходит в Панксатони (штат Пенсильвания). Он прославился в том числе благодаря фильму «День сурка» (1993 год).