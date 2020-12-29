Добрая незнакомка подарила женщине с двумя детьми 11 тысяч рублей

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, получила рождественскую открытку с деньгами в подарок от незнакомки в торговом центре. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 23 декабря, Тнил Тонкин (Tneil Tonkin) находилась в торговом центре с дочерьми — девятилетней Мией (Mia) и шестилетней Скарлетт (Scarlett). «Мимо нас прошла женщина. Затем она остановилась, вернулась и дала мне рождественскую открытку. Она сказала: «С Рождеством. Не выбрасывайте это», — рассказала австралийка.

Женщина и ее дочери раскрыли открытку и увидели внутри милое послание и 200 австралийских долларов (11,2 тысячи рублей). Тонкин опубликовала в соцсетях фотографию открытки и четырех купюр по 50 австралийских долларов. «Надеюсь, этот маленький подарок украсит ваше Рождество», — говорилось в открытке.

Австралийка рассказала, что была удивлена добротой незнакомки и прослезилась, прочитав открытку.

Тонкин поощрила своих дочерей продолжать быть щедрыми в канун Рождества. На следующий день она отвела девочек в другой магазин, где они дали по 50 австралийских долларов незнакомцам. «Теперь они знают, каково это — отдавать и ничего не требовать взамен. Они сказали, что им было приятно сделать доброе дело», — сообщила австралийка.

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