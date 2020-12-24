Девушка совершила добрый поступок на камеру и была поднята на смех

Пользовательница TikTok с ником @vivalavinisha совершила добрый поступок и была поднята на смех подписчиками. Ролик собрал тысячи лайков и множество комментариев.

Виниша и ее партнер подъехали к окну обслуживания автомобилистов в сети ресторанов «Макдоналдс» и попросили оплатить заказ находящегося позади клиента. Кассирша выставила девушке счет в 31,45 доллара (2,4 тысячи рублей) и похвалила ее за добрый поступок.

«Только что я заплатила за человека, который находится позади меня; и хотя я не ожидала, что его заказ обойдется мне в 30 долларов, все же это мой добрый жест, — сказала Виниша на камеру. — Я сделала это и теперь призываю вас последовать моему примеру».

«Твой голос после того, как ты услышала сумму заказа», — отметил один из пользователей, сопроводив комментарий смеющимся смайлом. «После того как ты услышала сумму, ты задумалась, правильно ли поступаешь», — глумились юзеры.

Многих зрителей возмутило, что девушка оплатила заказ автомобилисту, вместо того чтобы помочь бездомному человеку. «И где здесь добрый поступок? Купи десять чизбургеров и раздай их тем, кто в этом нуждается», «Оплати еду людям, которые не могут себе этого позволить», «Купи лучше еду бездомным, вместо того чтобы оплачивать заказы тех, у кого уже есть машина», — комментировали пользователи сети.

Ранее сообщалось о невесте, которая велела гостям дарить крупные суммы денег и была поднята на смех. Девушка попросила, чтобы гости подарили им не меньше 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) и покрыли расходы на медовый месяц.

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