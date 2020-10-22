Невеста велела гостям оплатить свадьбу и медовый месяц и была поднята на смех

Невеста велела гостям дарить крупные суммы денег и была поднята на смех. Пост о жадной девушке, желающей оплатить с помощью подарков стоимость свадьбы и медового месяца, появился на сабреддите ChoosingBeggars.

Пользователь protoss12345 выложил скрин из Facebook, в котором невеста описывала свои требования. Девушка написала, что свадьба состоится через два месяца, и она надеется, что гости не откажутся прийти из-за пандемии. «Не можем дождаться момента, когда мы увидим вас (и получим ваши подарки, лол) в декабре», — обратилась невеста к приглашенным.

Затем она добавила, что гости должны подарить им не меньше 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). «Дамы и господа, большая часть этих денег покроет расходы на роскошную свадьбу и тем самым вернется к вам. Все это ради ВАС. Только подумайте о еде, напитках и веселье, которые будут ждать вас», — подчеркнула невеста.

Она добавила, что если гости окажутся достаточно щедрыми и соберут 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), она сможет провести медовый месяц с женихом в путешествии по Европе. «Тогда я смогу месяц колесить по Европе, ходить по барам и наслаждаться жизнью. Пожалуйста, проявите немного эмпатии к нам, потому что вся эта ситуация с коронавирусом сделала нашу жизнь депрессивной», — попросила невеста.

Чтобы мотивировать приглашенных дарить им больше денег, невеста придумала систему вознаграждений. Если гость подарит меньше тысячи долларов, то получит открытку со следом ее поцелуя. За полторы тысячи — открытку и стринги невесты, за 2,5 тысячи — вечер вместе с молодоженами, бутылку вина и шоколадки, за пять тысяч — поездку вместе с парой в медовый месяц, а за шесть — возможность провести с женихом и невестой выходные.

Комментаторы задались вопросом, как жених и невеста вообще смогли завести друзей с таким характером и понадеялись, что это чей-то розыгрыш.