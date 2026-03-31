Замначальника российской колонии сел за взятку

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 31 марта 2026

В Кемеровской области замначальника колонии получил 7 лет за взятку
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Кемеровской области заместителя начальника колонии ИК-22 осудили на семь лет по делу о получении взятки. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, осужденный предложил свои услуги главе торгового дома «Альянс», с которым позднее был заключен договор на изготовление швейной продукции. Он пообещал совершить определенные действия в пользу коммерсанта, которые касались исполнения указанного договора. За это сотрудник ФСИН получил 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начальник российской колонии и координатор киллеров вымогали у заключенных деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    В России ответили на заявление Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия

    В России назвали причины отказа от европейских машин в пользу китайских

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok