Начальник российской колонии и координатор киллеров вымогали у заключенных деньги

В Петербурге начальник ИК-4 вымогал взятки у заключенных

В Санкт-Петербурге начальника исправительной колонии ИК-4 задержали за получение взяток. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, подозреваемый вместе с одним из заключенных, получившим срок за организацию заказных расправ, занимался вымогательство денег у других осужденных. За взятки бывший координатор киллеров и сообщник сотрудника ФСИН обещал другим зекам, что начальник исправительного учреждения не заметит выявленных у них нарушений. Следователи выясняют обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала с поличным сотрудника ГУ ФСИН при получении взятки.