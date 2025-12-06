Реклама

Начальник российской колонии и координатор киллеров вымогали у заключенных деньги

Фото: Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге начальника исправительной колонии ИК-4 задержали за получение взяток. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, подозреваемый вместе с одним из заключенных, получившим срок за организацию заказных расправ, занимался вымогательство денег у других осужденных. За взятки бывший координатор киллеров и сообщник сотрудника ФСИН обещал другим зекам, что начальник исправительного учреждения не заметит выявленных у них нарушений. Следователи выясняют обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала с поличным сотрудника ГУ ФСИН при получении взятки.

