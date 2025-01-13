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12:17, 13 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала с поличным сотрудника ФСИН при получении взятки

В Челябинске ФСБ задержала с поличным сотрудника ГУ ФСИН при получении взятки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинске сотрудники ФСБ с поличным задержали инспектора главного управления ФСИН при получении взятки от 25-летнего подследственного, находящегося под домашним арестом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за совершении незаконных действий») УК РФ. По данным следствия, 13 января ему передали 30 тысяч рублей, за это инспектор должен был закрывать глаза на нарушения режима домашнего ареста и не фиксировать их.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту, а также о предъявлении ему обвинения.

Ранее сообщалось, что долг осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко за получение взятки вырос до 125 миллионов рублей.

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