Долг осужденного за взяточничество экс-полковника Захарченко вырос

РИА: Долг осужденного экс-полковника МВД Захарченко вырос до 125 млн рублей

Задолженность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за получение взятки, выросла до 125,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных материалов и исполнительного производства.

По данным агентства, речь идет о задолженности по уголовному штрафу. Из-за неуплаты в срок сумма долга выросла на восемь миллионов рублей и достигла отметки в 125,5 миллиона рублей.

Дмитрий Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. По версии следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник получал взятки от организованно-преступной группы, а взамен помогал ее участникам скрываться из поля зрения правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения за девять лет составила 1,4 миллиарда рублей.

В 2019 году суд назначил экс-полковнику уголовный штраф в размере 117,99 миллиона рублей. Позднее к нему прибавился исполнительский сбор на 8,2 миллиона рублей, после чего общая задолженность выросла до 125,5 миллиона рублей.

В августе 2024 года Захарченко попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции.

