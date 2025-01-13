Долг осужденного за взяточничество экс-полковника Захарченко вырос

Задолженность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за получение взятки, выросла до 125,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных материалов и исполнительного производства.
По данным агентства, речь идет о задолженности по уголовному штрафу. Из-за неуплаты в срок сумма долга выросла на восемь миллионов рублей и достигла отметки в 125,5 миллиона рублей.
Дмитрий Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. По версии следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник получал взятки от организованно-преступной группы, а взамен помогал ее участникам скрываться из поля зрения правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения за девять лет составила 1,4 миллиарда рублей.
В 2019 году суд назначил экс-полковнику уголовный штраф в размере 117,99 миллиона рублей. Позднее к нему прибавился исполнительский сбор на 8,2 миллиона рублей, после чего общая задолженность выросла до 125,5 миллиона рублей.
В августе 2024 года Захарченко попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции.