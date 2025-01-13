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07:21, 13 января 2025Силовые структуры

Долг осужденного за взяточничество экс-полковника Захарченко вырос

РИА: Долг осужденного экс-полковника МВД Захарченко вырос до 125 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Задолженность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за получение взятки, выросла до 125,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных материалов и исполнительного производства.

По данным агентства, речь идет о задолженности по уголовному штрафу. Из-за неуплаты в срок сумма долга выросла на восемь миллионов рублей и достигла отметки в 125,5 миллиона рублей.

Дмитрий Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. По версии следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник получал взятки от организованно-преступной группы, а взамен помогал ее участникам скрываться из поля зрения правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения за девять лет составила 1,4 миллиарда рублей.

В 2019 году суд назначил экс-полковнику уголовный штраф в размере 117,99 миллиона рублей. Позднее к нему прибавился исполнительский сбор на 8,2 миллиона рублей, после чего общая задолженность выросла до 125,5 миллиона рублей.

В августе 2024 года Захарченко попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции.

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