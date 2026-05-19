В ВСУ рассказали о ловушке в Донбассе

12:19, 19 мая 2026

Полевой: ВСУ оказались в ловушке на севере от Красноармейска в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в кармане на севере от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказались в ловушке. Об этом заявил начальник коммуникаций 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Полевой, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Таким образом, наши силы растягиваются, сил у нас больше не становится. И этот карман становится все больше похож в определенной степени на ловушку, потому что он становится серой зоной. (...) И находиться там становится все труднее и труднее», — подчеркнул он.

По словам спикера, карман стал килл-зоной российских пилотов БПЛА, которые контролируют все подходы к нему. Кроме того, он сообщил, что на этом участке бойцы ВС России инфильтруются вглубь позиций украинских военных.

Ранее командир расчета FPV-дронов отдельного ударного отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ирландцы» Платон Маматов в интервью «Ленте.ру» заявил, что группировка ВСУ, расположенная на севере от Красноармейска, располагает значительным количеством бронетехники и опытных операторов дронов. По его словам, украинские войска удерживают позиции на этом участке.

