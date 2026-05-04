Командир расчета БПЛА Маматов: У ВСУ под Красноармейском много техники и БПЛА

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенная севернее Красноармейска (Покровска), располагает значительным количеством бронетехники и опытных операторов дронов. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» командир расчета FPV-дронов отдельного ударного отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ирландцы» Платон Маматов.

По его словам, хотя украинские подразделения серьезно «просели» по численности и качеству пехоты, у них в целом получается удерживать позиции на этом участке.

«Да, они заканчиваются, но быстро пополняются и снова идут в бой. Мобилизационный резерв [в украинских войсках] не исчерпан», — рассказал Маматов.

При этом логистика неприятеля, как утверждает командир, серьезно страдает от ударов российских FPV-дронов. В течение марта только его расчету удалось уничтожить на этом направлении 63 единицы техники, включая тяжелую.

«Украинское командование знает, что там ад, лотерея с возможностью досрочно отправиться на тот свет. Но оно вынуждено отправлять машины, потому что других вариантов нет», — заключил оператор.

