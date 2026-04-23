Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

Артиллерист ВС РФ Лис описал операторов БПЛА ВСУ цитатой из фильма «Антикиллер»

Самая приоритетная цель для армии России на передовой — украинские операторы БПЛА. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» заместитель командира взвода управления артиллерийской разведки с позывным Лис.

По его словам, такой приоритет распространяется на все боевые подразделения без исключений. При этом определить, где именно расположились такие расчеты, бывает довольно трудно.

«Как их обнаружить? Есть фильм Егора Кончаловского "Антикиллер". Там бандиты собираются на стрелку, и один молодой внезапно спрашивает прожженного коллегу: "А как мы их узнаем?" — "Они такие же, как мы, только рожи незнакомые"», — описал ситуацию Лис.

Артиллерист пояснил, что признаки присутствия операторов на точке в любой армии универсальны: они рубят маскировочные сети, оставляют мусор, неосторожно перемещаются рядом со своими укрытиями.

«Когда постоянно наблюдаешь, распознавать становится проще. Летишь, например, над полем и думаешь: "Блин, я бы сам тут встал. Офигенная посадка"», — заключил боец.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Киевом и Москвой идет постоянное соревнование в численности и качестве подразделений беспилотных систем. Среди главных проблем украинских частей БПЛА он выделил сферу закупок, организационно-штатные перемены и поддержку R&D-мастерских (от Research and Development).

