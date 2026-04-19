Главком ВСУ рассказал о соревновании с Россией

16:41, 19 апреля 2026

Сырский: ВСУ и Российские войска соревнуются по трем направлениям
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer/ Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) соревнуются с армией России по трем направлениям. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, направления соревнования — качество и численность подразделений беспилотных систем, технологии и способности экономики. «У нас нет другого пути, чем усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы одержать победу в этом противостоянии и в то же время сохранить жизнь наших воинов», — написал он.

Главком ВСУ отметил, что у Киева есть прогресс в разработке разведывательных и ударных БПЛА самолетного и мультироторного типов, FPV-дронов, беспилотников на радиоуправлении и оптоволокне, БПЛА-перехватчиков и наземных роботизированных комплексов. При этом он добавил, что у Украины есть проблемы в сферах закупок, организационно-штатных изменений в подразделениях беспилотных систем и поддержки R&D-мастерских (от Research and Development).

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. По его словам, самыми горячими в течение месяца были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

