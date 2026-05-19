РИАН: Отправленным под Сумы военным ВСУ сообщили, что никто из них не выживет

Отправленным под Сумы военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 160-й бригады сказали, что никто из них не выживет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным агентства, перед моментом переброски личного состава бригады в Сумскую область у всех солдат взяли образцы ДНК. Без доли стеснения украинское командование предупредило, что никто из их бойцов не вернется живым.

Как выяснилось, биологический материал военных упаковали в ящики иностранных медицинских клиник, практикующих трансплантацию органов.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Украинские военные попытались укрыться в лесном массиве, однако по ним начали стрелять свои из стрелкового оружия.