Медведева описала уход от Тутберидзе фразой «обе накуролесили»

Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила об уходе от тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала на канале FAMETIME TV на YouTube.

Расставание спортсменка описала фразой «обе накуролесили». Она также добавила, что не снимает с себя ответственности. Медведева отметила, что в настоящее время у них нет проблем во взаимоотношениях.

«Знаю свой характер, а также знаю, кто во мне его воспитал. Так что мы обе хороши. Сейчас стараемся не смотреть назад и зареклись говорить о прошлом», — заявила Медведева.

Спортсменка объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе в сентябре прошлого года. Медведева ушла от тренера летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане.