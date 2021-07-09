Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своем будущем в спорте. Об этом сообщает Sport24.

21-летняя спортсменка, отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры, отметила, что ее неучастие в соревнованиях в предстоящем сезоне не означает ухода из спорта. Она подчеркнула, что не делала конкретных заявлений и сосредоточена на участии в спектакле «Анна Каренина».

Медведева не участвует в официальных соревнованиях по фигурному катанию. Спортсменки нет в числе российских участников предстоящего Гран-при.

Осенью 2020-го Медведева вернулась в группу российского тренера Этери Тутберидзе. Таким образом, она прекратила сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. Под его началом она тренировалась с весны 2018-го.

Медведева дважды становилась чемпионкой мира и также дважды выигрывала чемпионат Европы. На ее счету также серебро олимпийских игр в 2018 году.

