Слуцкая оценила перспективы Медведевой и Загитовой в большом спорте

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила перспективы Алины Загитовой и Евгении Медведевой в большом спорте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что хорошо относится к обеим фигуристкам, но в их успехи в профессиональном спорте уже никто не верит. Слуцкая также назвала отсутствие спортсменок в составе сборной России на следующий сезон логичным. Фигуристка добавила, что при желании спортсменки могут вернуться в национальную команду. «Алина и Женя уже сами будут решать, что им выбрать», — заявила Слуцкая.

Состав сборной России на сезон-2021/2022 объявили ранее 14 мая. Женщин-одиночниц на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве оказались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Сезон начнется с Гран-при США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станет Олимпиада в Пекине.