В Мексике осудили выгонявших фигуристов со льда тренеров группы Тутберидзе

Четырехкратная чемпионка Мексики по фигурному катанию Ана Канту Феликс в интервью YouTube-каналу TSL рассказала о методах работы российских тренеров группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Феликс заявила, что отечественные специалисты были раздражены и вели себя жестко по отношению к местным фигуристам. «У мексиканских спортсменов не так все хорошо с дисциплиной, и из-за этого россияне сильно разозлились. Поэтому они просто так выгоняли людей со льда», — рассказала она, добавив, что работавшая с россиянами переводчица смягчала указания, которые получала от Глейхенгауза и Дудакова.

9 мая Глейхенгауз раскрыл секрет поиска талантов в группе. Хореограф заявил, что тренеры дают начинающим спортсменам время, чтобы их таланты проявились после упорных тренировок.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова.