В группе Тутберидзе раскрыли секрет поиска талантов

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз раскрыл секрет поиска талантов. Его слова приводит РИА Новости.

Глейхенгауз заявил, что тренеры дают начинающим спортсменам время, чтобы их таланты проявились после упорных тренировок. Он посчитал, что у каждой юной фигуристки разные способности, в частности, хорошая координация, физическая форма или вдумчивость. «Мы помогаем раскрыть таланты, даже если фигуристки этого не хотят... То, что перед олимпийским сезоном у нас столько хороших девочек, показывает, что мы даем результат...» — подытожил хореограф.

30 апреля американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян оценил работу Тутберидзе. Он отказался считать Тутберидзе особенной, посчитав, что в ее группе собрались талантливые спортсмены, которых она удачно контролирует.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова.

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