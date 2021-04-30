Тренер из США отказался считать Тутберидзе особенной

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова оценил работу российского специалиста Этери Тутберидзе.

Арутюнян отказался считать Тутберидзе особенной. «Я не вижу там чего-то особенного, просто хорошая ситуация, хорошие ребята, она хорошо работает и хорошо руководит этим всем процессом», — посчитал он, добавив, что Тутберидзе нужно время для того, чтобы работать на уровне Алексея Мишина и Тамары Москвиной.

В начале апреля стало известно, что Арутюнян станет тренером-консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Россиянка не будет покидать спортивную школу Евгения Плющенко, а американский тренер будет помогать олимпийскому чемпиону.

Самым известным воспитанником Арутюняна является трехкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен. На счету фигуриста также три победы в финале Гран-при и пять побед на первенстве США.