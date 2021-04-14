Тарасова оценила перспективность работы Трусовой с американским тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективность работы российской фигуристки Александры Трусовой с американским тренером Рафаэлем Арутюняном. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала случившееся прекрасной новостью, а Арутюняна — одним из лучших тренеров в мире. «Мы с ним работали вместе, у него сейчас лучший мальчик. Конечно, с ним у Трусовой больше шансов сделать пять четверных. Одна голова хорошо, а две еще лучше», — посчитала она.

Ранее 14 апреля Арутюнян посетил академию «Ангелы Плющенко». Отмечалось, что россиянка не будет покидать спортивную школу и продолжит работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона. Американский тренер будет помогать Плющенко.

Сообщается, что родители Трусовой рассматривали вариант перехода к Арутюняну еще в период ее сотрудничества с Этери Тутберидзе. Самым известным воспитанником американского специалиста является трехкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла от Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. На чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место.