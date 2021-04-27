В группе Тутберидзе появились двукратные чемпионы Европы в парном катании

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, будут тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Помогать заслуженному тренеру России в работе с парой будет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Тарасова продолжит представлять Татарстан, а Морозов — столичную школу «Самбо-70». Спортсмены будут тренироваться в московском ледовом дворце «Хрустальный».

Тарасова и Морозов дважды становились серебряными и один раз бронзовыми призерами чемпионатов мира. Они также два раза побеждали на первенстве Европы. Кроме того, россияне становились первыми в финале Гран-при.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова.