Российская фигуристка рассказала о кругах ада на тренировках у Тутберидзе

Российская фигуристка Екатерина Митрофанова рассказала об опыте работы с тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанова рассказала, что в группе тренера фигуристам приходится выполнять огромный объем работы и проходить круги ада. «Как говорит Этери Георгиевна, ты не на фитнес приходишь, а в большой спорт. Вот будь добра показывать, что ты не на фитнесе с тетками», — вспомнила 18-летняя фигуристка, добавив, что на тренировках они выполняли столько прыжков и столько прокатов программ, что на соревнованиях у них появлялась уверенность.

19 апреля стало известно, что Митрофанова будет выступать в танцах на льду в дуэте с Владиславом Касинским за сборную Боснии и Герцеговины. Она заявила, что уходит из-за конкуренции, чтобы иметь возможность пробиться на международные соревнования.

Митрофанова тренировалась у Тутберидзе в сезоне 2016/2017, затем она работала в «Самбо-70» в отделении «Конек Чайковской».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



