Перешедшие в группу к Тутберидзе чемпионы Европы опровергли слухи о тренере

Перешедшие в группу к Этери Тутберидзе российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в эфире Первого Канала опровергли слухи о тренере.

«Узнали Тутберидзе только с лучшей стороны. Кто-то говорит, что "не так общается". Это вообще все не так. Все эти сказки и слухи, которые идут, — слушать их не нужно», — заявил Морозов. Он добавил, что Тутберидзе первая предложила им тренироваться на ее катке, так как у пары в Москве не было своего льда, и исправила недочеты в их выступлениях.

О переходе Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе стало известно 27 апреля. При этом Тарасова продолжит представлять Татарстан, а Морозов — столичную школу «Самбо-70». Спортсмены будут тренироваться в московском ледовом дворце «Хрустальный».

Тарасова и Морозов дважды становились серебряными и один раз бронзовыми призерами чемпионатов мира. Они также два раза побеждали на первенстве Европы. Кроме того, россияне становились первыми в финале Гран-при.