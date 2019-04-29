Российская пара фигуристов переберется в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут базироваться в США, у тренера Марины Зуевой. Об этом Тарасова рассказала агентству «Р-Спорт».

Спортсмены, ранее сотрудничавшие с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, решили работать с Зуевой и Ниной Мозер, причем основным тренером пары стала первая. Специалистка живет в Эстеро, штат Флорида. «Нина Михайловна (Мозер) к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у нее здесь работа, будет периодически приезжать и помогать», — объяснила Тарасова.

Она вместе с партнером переедет в США в конце мая — начале июня. Также фигуристка отметила, что Траньков продолжит сотрудничать с ними, однако главным тренером уже не будет.

Тарасова и Морозов в марте выиграли серебряные награды в соревнованиях пар на чемпионате мира в Японии. Также в активе фигуристов две победы на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх 2018 года пара заняла четвертое место.

В настоящий момент еще одна российская фигуристка Евгения Медведева живет и тренируется в канадском Торонто. Она с лета 2018 года работает в группе Брайана Орсера.

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