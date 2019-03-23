Российская пара выиграла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли второе место в танцах на льду на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золотые медали с мировым рекордом взяли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие по итогам ритмического и произвольного танца 222,65 балла. Россияне за оба выступления получили 211,76 балла. Бронзу завоевали американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (210,40).

Еще одна российская пара Александра Степанова — Иван Букин заняла четвертое место.

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22 марта Алина Загитова выиграла соревнования у женщин-одиночниц, опередив спортсменку из Казахстана Элизабет Турсынбаеву. В активе российской команды также есть еще одно серебро: Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионат мира завершится 24 марта.

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