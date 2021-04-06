Косторная поделилась впечатлениями от испытательного срока в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от испытательного срока в группе Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, у нее все хорошо, она набирает форму. Косторная также отметила, что была запасной на завершившемся в Стокгольме чемпионате мира, поэтому постоянно отрабатывала короткую и произвольную программы. Фигуристка добавила, что будет делать все от нее зависящее.

Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе 4 марта, заявив, что недовольна своими результатами в этом сезоне. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира. Тутберидзе позже заявила, что спортсменка до конца сезона будет находиться на испытательном сроке.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.

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