Косторная объявила о возвращении к Тутберидзе и объяснила уход от Плющенко

Российская фигуристка Алена Косторная в эфире Первого канала объявила о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе объяснила уход от Евгения Плющенко.

Косторная заявила, что осталась недовольна своими результатами в этом сезоне. Она добавила, что не выкладывалась на сто процентов на тренировках в академии Плющенко, так как никто не заставлял ее делать что-либо до конца. «Это четко дает понять, что ты не то что-то сделал. У тебя все в жизни не так. Улыбаться-то, может, больше и стала, да только не там, где надо. И это надо менять», — отметила фигуристка.

Спортсменка рассказала, что намерена доказать свою работоспособность Тутберидзе. «Всю первую раскатку думала: господи, если я переживу раскатку, то переживу все остальное», — подытожила она.

О возвращении Косторной в группу Тутберидзе сообщалось 4 марта. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила 25-летняя Елизавета Туктамышева.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.

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