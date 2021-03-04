Рудковская отреагировала на уход Косторной от Плющенко

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на уход фигуристки Алены Косторной из академии ее супруга Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что у них с мужем присутствует облегчение, так как они устали переживать за здоровье спортсменки. По мнению Рудковской, тренироваться и восстанавливаться одновременно невозможно. Она также отметила, что Плющенко советовал Косторной пропустить сезон, но та отказалась.

Продюсер добавила, что считает Косторную классной девочкой и спортсменкой. При этом Рудковская напомнила, что для достижения высоких результатов нужно крепкое здоровье.

О возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе стало известно ранее в четверг, 4 марта. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Плющенко объяснил неудачное выступление проблемами спортсменки со здоровьем.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.