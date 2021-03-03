Тарасова дала совет Косторной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала совет российской фигуристке Алене Косторной. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист заявила, что если спортсменка хочет вернуться в группу Этери Тутберидзе, ей нужно на всю страну извиниться перед тренером. После этого, по словам Тарасовой, Косторной следует «ждать решения мастера».

3 марта сообщалось о желании Косторной вернуться к Тутберидзе. Уточнялось, что спортсменка и тренер ведут переговоры. .

По итогам завершившегося 28 февраля финала Кубка России Косторная заняла шестое место и проиграла борьбу за путевку на чемпионат мира ученице Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой. Плющенко объяснил неудачное выступление фигуристки проблемами со здоровьем.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Она победительница чемпионата Европы и финала Гран-при 2020 года. Этих наград спортсменка добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.