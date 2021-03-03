В «Самбо-70» рассказали о желании Косторной вернуться к Тутберидзе

Генеральный директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о желании фигуристки Алены Косторной вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам функционера, сейчас тренер и спортсменка ведут переговоры, а решение о возвращении будет принимать специалист. Он также отметил, что как руководитель организации будет рад воссоединению Тутберидзе с воспитанницей.

По итогам завершившегося 28 февраля финала Кубка России Косторная заняла шестое место и проиграла борьбу за путевку на чемпионат мира ученице Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой. Плющенко объяснил неудачное выступление фигуристки проблемами со здоровьем.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Она победительница чемпионата Европы и финала Гран-при 2020 года. Этих наград спортсменка добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.