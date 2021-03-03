Олимпийская чемпионка отказалась от постоянной работы в академии Плющенко

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных перестала числиться постоянным тренером академии Евгения Плющенко. Об этом сообщает Telesport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Бывшая фигуристка отказалась от постоянной работы в академии по собственной инициативе. Причиной стала занятость в других проектах. Уточняется, что конфликтов между Плющенко и Ильиных не было. Экс-спортсменка планирует периодически помогать ученикам «Ангелов Плющенко» в отработке программ.

В октябре 2020 года сообщалось, что Ильиных отказалась тренировать чемпионку Европы 2020 года Алену Косторную. На тот момент она занималась только с бронзовым призером европейского первенства Александрой Трусовой.

Ильиных завоевала золото Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях. Фигуристка выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. Вместе они также являются обладателями бронзы Игр в Сочи и трижды призерами чемпионата Европы.