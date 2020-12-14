В «Самбо-70» отреагировали на переход Липницкой в академию Плющенко

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на переход российской фигуристки, а ныне тренера Юлии Липницкой в академию «Ангелы Плющенко». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лайшев заявил, что на Липницкую не обиделись за то, что из собственного тренировочного комплекса, где она работала ранее, бывшая спортсменка перешла не в родную школу. «Это хороший ход [со стороны руководства "Ангелов"] — нужно укреплять тренерскую базу», — заметил он.

О том, что бывшая спортсменка присоединилась к академии Евгения Плющенко, сообщалось 12 декабря. Плющенко поздравил россиянку и отметил, что теперь в его команде есть три обладателя золотых медалей Игр (также он сам и бывшая фигуристка Елена Ильиных).

27 июля 22-летняя Липницкая рассказала о рождении ребенка. В этот день ее дочери исполнился месяц. Ребенок родился в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве. Кроме того, на ее счету золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. Этих наград она добилась, когда тренировалась под руководством Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70» (отделение «Хрустальный»).