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Плющенко назвал своего главного конкурента среди тренеров

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Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал своего главного конкурента среди тренеров. Об этом сообщает Olympic Channel.

Плющенко заявил, что хотел бы войти в историю как тренер номер один, однако за это звание ему придется побороться с собственным наставником Алексеем Мишиным.

«С тех пор как я начал тренировать, мы часто встречаемся, и он каждый раз меня спрашивает: "Ну как? Нравится?" А когда я отвечаю, что нравится, он мне говорит: "Я тренирую уже 55 лет. А у тебя какие планы?"» — рассказал Плющенко и добавил, что обещает тренеру стараться.

2 марта Плющенко оценил перспективы фигуристки Алены Косторной. По его мнению, спортсменка будет вновь завоевывать медали, когда восстановит тройной аксель. Бывший спортсмен добавил, что фигуристке по силам освоить и четверные прыжки.

Мишин за время тренерской карьеры воспитал около 20 чемпионов и призеров международных соревнований. Так, кроме Плющенко, среди его учеников олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Сейчас специалисту 79 лет.

Плющенко завоевал золотые медали Олимпийских игр в 2006 и 2014 годах. После ухода из спорта он начал тренировать и открыл собственную академию фигурного катания.

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