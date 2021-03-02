Плющенко оценил перспективы Косторной

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил перспективы фигуристки Алены Косторной. Его слова приводит Olympic Channel.

По мнению Плющенко, спортсменка будет вновь завоевывать медали, когда восстановит тройной аксель. При этом тренер подчеркнул, что и без этого прыжка Косторной нет равных в мире. «То, как она подает себя, как исполняет свои программы, делает ее особенной», — заявил он.

Плющенко заметил, что для участия в Олимпийских играх 2022 года Косторной нужно исполнять четверные прыжки. Он добавил, что фигуристке по силам их освоить.

По итогам завершившегося 28 февраля финала Кубка России Косторная заняла шестое место и проиграла борьбу за путевку на чемпионат мира ученице Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой. Плющенко объяснил неудачное выступление фигуристки проблемами со здоровьем.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Она победительница чемпионата Европы и финала Гран-при 2020 года. Этих наград спортсменка добилась, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе.