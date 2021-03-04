Стало известно о возвращении Косторной к Тутберидзе

Журналист Василий Конов сообщил о возвращении российской фигуристки Алены Косторной в команду своего прежнего тренера Этери Тутберидзе. Об этом колумнист написал в своем Telegram-канале.

«Возвращение состоялось», — заявил Конов. 3 марта стало известно о планах фигуристки вернуться к прежнему наставнику.

В финале Кубка России Косторная заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которая досталась ученице Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой. Евгений Плющенко, под руководством которого Косторная готовилась к соревнованиям, объяснил неудачное выступление проблемами спортсменки со здоровьем.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.