Академия Плющенко потребовала у Косторной компенсацию за уход к Тутберидзе

Руководство «Ангелов Плющенко» потребовало у фигуристки Алены Косторной компенсацию за уход к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Косторная не начнет тренировки у Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

До этого жена Плющенко Яна Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу» отмечала, что академия будет требовать у фигуристки компенсацию затрат, так как с ней была проведена большая работа. «У клуба есть договор с ее мамой. Этот контракт серьезный, западного образца. Мы частный клуб и точно можем себе позволить эти расходы», — заявляла она.

О возвращении Косторной в группу Тутберидзе сообщалось 4 марта. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила 25-летняя Елизавета Туктамышева.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.

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