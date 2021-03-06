Тутберидзе назвала условие возвращения Косторной

Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала назвала условие возвращения фигуристки Алены Косторной в группу.

Тутберидзе заявила, что Косторная должна подчиниться условиям группы и войти в тренировочный процесс. «Без дополнительных выходных, без того, что кто-то мешается на льду – все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель», — рассказала тренер.

Ранее 6 марта Косторная объяснила уход от Евгения Плющенко. Она заявила, что осталась недовольна своими результатами в этом сезоне, и добавила, что намерена доказать свою работоспособность Тутберидзе.

О возвращении Косторной в группу Тутберидзе сообщалось 4 марта. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила 25-летняя Елизавета Туктамышева.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.