Рудковская назвала причину ухода Косторной от Плющенко

Продюсер Яна Рудковская назвала причину ухода фигуристки Алены Косторной из академии ее супруга Евгения Плющенко. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Рудковская заявила, что Косторная пришла в академию Плющенко ради тренера Сергея Розанова, а после того, как их отношения ухудшились, приняла решение покинуть группу. «Евгений первое время помогал, но потом она начала заниматься только с Сергеем между своими болезнями и восстановлениями. Но никому не интересно писать, что Косторная ушла от Розанова», — посчитала продюсер.

Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе 4 марта, заявив, что недовольна своими результатами в этом сезоне. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила 25-летняя Елизавета Туктамышева.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал Гран-при 2020 года. Этих наград Косторная добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.

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