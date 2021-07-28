Медведева рассказала о первых призовых

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что первые заработанные призовые потратила на жилье. Подробностями спортсменка поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.

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Фигуристку спросили, помнит ли она, на что потратила деньги, впервые заработанные в карьере. Медведева ответила, что отдала их на обустройство жилья. «Все пошло в дом. Потратила на ремонт, на покупку техники, потому что мы не всегда могли себе это позволить», — пояснила спортсменка.

Медведева добавила, что, получив призовые, осознала, ради чего тренировалась и работала. «Мои мама с бабушкой приложили огромные усилия для того, чтобы я занималась фигурным катанием, а это коньки, лезвия, платья, оплата хореографии, тренера. И когда я получила первые призовые, у меня уже было осознание того, что, наверное, вот это то, ради чего я все это делала. Это превратилось в мою профессию, и пришло мое время помогать семье», — отметила спортсменка. Она также уточнила, что предпочитает не говорить о давних материальных проблемах.

Медведева является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Она также дважды выигрывала чемпионат Европы. На ее счету серебро олимпийских игр в 2018 году. После олимпийского сезона спортсменка начала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера, однако осенью 2020-го вернулась в группу российского тренера Этери Тутберидзе.