Медведева оценила возможность поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась против возможного поднятия возрастного ценза в женском катании. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Девочки, которые имеют возможность показывать прыжки ультра-си, должны их показывать на международной арене», — оценила такую возможность спортсменка. Она обратила внимание на то, что 24-летняя россиянка Елизавета Туктамышева на равных соревнуется с 15-летними соперницами, а, значит, новые ограничения в спорте не нужны.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и серебряной призеркой Олимпийских игр, выиграв медаль в Пхенчхане. Она проиграла в борьбе за золото соотечественнице Алине Загитовой, которой на тот момент было 15 лет.

В декабре 2018 года тренер Александр Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Тренер раскритиковал «плоских» спортсменок, которые исполняют сложнейшие прыжки, и добавил, что ему интересно смотреть на фигуристок «со сформировавшимися женственными частями тела».