Журова объяснила невозможность представления Медведева к госнаграде

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на предложение депутата Дмитрия Свищева представить российского теннисиста Даниила Медведева к государственной награде. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

Журова заявила, что победы на одном турнире Большого Шлема и второе место в мировом рейтинге для получения награды недостаточно. «Это может обидеть других спортсменов. Есть определенные правила вручения государственных наград, и любые уходы от этого правила вызывают недоумения — а почему другим атлетам за похожие достижения ничего не дают?» — объяснила невозможность награждения Медведева она.

С идеей о представлении Медведева к государственной награде 13 сентября выступил Свищев. Это произошло после того, как российский теннисист выиграл US Open, нанеся в финале поражение сербу Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев заявил, что будет рад получить награду. При этом он подчеркнул, что есть и другие люди, достойные такого поощрения, учитывая период пандемии коронавируса.