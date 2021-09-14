Медведев отреагировал на идею о представлении его к госнаграде

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он думает о предложении представить его к государственной награде за победу на US Open. Слова спортсмена передают РИА Новости.

Медведев отметил, что будет рад получить награду. При этом он подчеркнул, что есть и другие люди, достойные такого поощрения, учитывая период пандемии коронавируса.

По словам спортсмена, его главная задача — выходить на корт и одерживать победы. «Естественно, если за этим последуют какие-то награды или что-то в этом в этом духе, то буду только рад и благодарен», — заявил он.

С идеей о представлении Медведева к государственной награде выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Это произошло после того, как российский теннисист 13 сентября выиграл US Open, нанеся в финале поражение сербу Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев выиграл первый турнир серии Большого шлема в карьере. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На первой позиции располагается Джокович.