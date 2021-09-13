Захарову поразила речь Медведева на церемонии награждения US Open

Российский теннисист Даниил Медведев выступил с достойной речью на церемонии награждения после финала турнира Открытого чемпионата США (US Open), высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломата поразила речь спортсмена. Она отметила, что Медведев очень уважительно отзывался о своем сопернике — сербе Новаке Джоковиче, отдавая должное его мастерству и заслугам. «Для меня это высочайший образец того, каким должен быть и спорт», — заключила Захарова.

Ранее Медведев прокомментировал поведение американских болельщиков во время финала US Open. Спортсмен заявил, что фанаты мешали ему, из-за чего он допустил несколько двойных ошибок. При этом он отметил, что ему удалось сохранять концентрацию, несмотря на давящую атмосферу.

13 сентября Медведев одержал победу над Джоковичем в финале US Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4. После победы россиянин заявил, что победить ему помогли фанаты. Таким образом он сделал отсылку к конфликту с американскими болельщиками, случившемуся во время US Open-2019.