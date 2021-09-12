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Захарова раскритиковала Европу за эксперименты на детях и «зловонное безумие»

Захарова раскритиковала политику Европы в отношении несовершеннолетних
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Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала страны Европейского союза за политику в отношении несовершеннолетних: в частности, дипломат возмутилась инициативам по половой идентификации. Ее заявление опубликовано в колонке для «Российской газеты».

Так, дипломат напомнила о рекомендациях австралийских властей, согласно которым дети в возрасте от трех лет могут самостоятельно выбрать местоимение для обращения: «помимо традиционных "он" и "она" предлагается включить местоимение "они"», пишет Захарова. По ее мнению, подобные предложения — это «зловонное безумие», свидетельствующее о том, что мир принудительно меняют.

«Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера», — написала представитель МИД.

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии действительно предложили разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе гендер в начале сентября. Ученые и эксперты раскритиковали предложение администрации штата. По их мнению, вопрос о гендерной принадлежности в таком раннем возрасте может негативно сказаться на личностном развитии ребенка.

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